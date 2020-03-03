Разработана коллекционная Денди за 33 тысячи рублей

Новинка, которая имеет название NT Mini Noir Edition, оснащена корпусом, изготовленным из цельного куска алюминия с позолоченными портами. Отмечается, что коллекционная консоль способна поддерживать картриджи от оригинального Денди, а для подключения к современным телевизорам предусмотрен HDMI разъем. Кроме того, NT Mini Noir Edition может работать как с проводными джойстиками, так и с помощью беспроводных геймпадов 8BitDo.