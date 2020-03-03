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Разработана коллекционная Денди за 33 тысячи рублей
На консоль уже открыт предзаказ
Стало известно о том, что специалистами компании Analogue была разработана коллекционная Денди за 33 тысячи рублей. Премиальная новинка представляет собой аналог легендарной приставки Nintendo Entertainment System, которая была представлена еще в 1985 году.
Новинка, которая имеет название NT Mini Noir Edition, оснащена корпусом, изготовленным из цельного куска алюминия с позолоченными портами. Отмечается, что коллекционная консоль способна поддерживать картриджи от оригинального Денди, а для подключения к современным телевизорам предусмотрен HDMI разъем. Кроме того, NT Mini Noir Edition может работать как с проводными джойстиками, так и с помощью беспроводных геймпадов 8BitDo.
На данный момент на консоль уже открыт предзаказ. Так, за новинку компания просит порядка 499 долларов или 33 тыс рублей. Отмечается, что коллекционная Денди будет выпущена ограниченным тиражом.