Разработчик Assassin's Creed отдает интерактивный тур по Египту и Греции бесплатно и навсегда

Так, Ubisoft предлагает воспользоваться возможностью виртуального путешествия по Античной Греции, а также Древнему Египту. В рамках игры можно свободно прогуливаться по живописным краям стран, знакомясь с местными жителями, а также их культурой и обычаями

Напомним, что в обычное время интерактивное путешествие обошлось бы геймерам в 1619 рублей, тогда как вплоть до 21 мая 21:00 по московскому времени его можно установить бесплатно и навсегда.