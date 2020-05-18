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Разработчик Assassin's Creed отдает интерактивный тур по Египту и Греции бесплатно и навсегда
Акция продлится до 21 мая
В последнее время все чаще в интернете можно найти выгодные акции со скидками на игры. Более того, порой тайлы раздаются и вовсе бесплатно. Так разработчик хитовой игры Assassin's Creed отдает интерактивный тур по Египту и Греции бесплатно и навсегда.
Так, Ubisoft предлагает воспользоваться возможностью виртуального путешествия по Античной Греции, а также Древнему Египту. В рамках игры можно свободно прогуливаться по живописным краям стран, знакомясь с местными жителями, а также их культурой и обычаями
Напомним, что в обычное время интерактивное путешествие обошлось бы геймерам в 1619 рублей, тогда как вплоть до 21 мая 21:00 по московскому времени его можно установить бесплатно и навсегда.