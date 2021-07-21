Разработчик Assassin’s Creed сообщил, сколько денег заработал в первом квартале 2021-2022 года

Так, согласно опубликованным данным, выручка известного разработчика игр уменьшилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 17,4%, составив 352,8 млн евро. Что касается чистых поступлений, они достигли 326 млн евро, то есть упали на 20,5%.

Также благодаря отчету выяснилось, что доля цифровых копий составила 85,5% продаж. Их них 38% — игры, а 62% — дополнительный контент. Основной платформой для тайтлов компании все еще остались приставки, крупнейшим же рынком была названа Северная Америка.

“2021-22 год начался так, как и планировалось. Мы обеспечили рост обратного каталога (прибыли от старых игр) в 1 квартале по сравнению с 1 кварталом 2019-20 года”, — сообщил финансовый директор Фредерик Дюге. Отметим, что на нем компании удалось заработать порядка 94% от текущей выручки.