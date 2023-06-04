Разработчик Atomic Heart рассказал некоторые детали сиквела

Разработчик Atomic Heart и глава студии Mundfish, Роберт Багратуни, объявил о работе над сиквелом Atomic Heart 2, шутером от первого лица, действие которого происходит в советской альтернативной реальности. Об этом он рассказал в интервью комику Гарику Харламову в шоу «Кстати».

Багратуни подчеркнул, что в Atomic Heart 2 будет больше элементов RPG-игр, а игровые механики и возможности будут напоминать популярную серию Fallout. Он также выразил удовлетворение продажами первой части игры и отметил, что их разработка начиналась с небольшой игры, основанной на его личных впечатлениях от VR-игр на ПК.

Недавно студия Mundfish опубликовала тизер нового сюжетного дополнения для Atomic Heart. В этом тизере показана одна из локаций, которую игроки смогут посетить. Кроме того, разработчики заявили о полной оптимизации игры Atomic Heart под портативную консоль Steam Deck.

Шутер Atomic Heart, который представляет альтернативную версию СССР, был выпущен 21 февраля 2023 года на различных платформах. Для игры планируется выпуск четырех дополнений, которые расширят ее мир и добавят новые сюжетные линии.