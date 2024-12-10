Разработчик Cyberpunk 2077 уже 10 декабря представит контентное обновление 2.2

Дополнение будет представлено в подкасте #REDstream, в котором разработчики расскажут о все деталях.

Хотя в 2023 году студия CD Projekt RED неоднократно заявляла, что не будет работать над какими-либо дополнениями для Cyberpunk 2077.

«Присоединяйтесь к нам в новом эпизоде #REDstream, где мы подробно рассмотрим новые функции, которые будут добавлены в Cyberpunk 2077 в обновлении 2.2 Приготовьтесь, чумбы! Это будет круто!» — сообщили разработчики.