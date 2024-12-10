Разработчик Cyberpunk 2077 уже 10 декабря представит контентное обновление 2.2

Опубликовано 10 декабря 2024, 15:541 мин.
Разработчик Cyberpunk 2077 уже 10 декабря представит контентное обновление 2.2Хотя разработчики утверждали, что не будут поддерживать игру
Студия CD Projekt RED, разработчик игры Cyberpunk 2077, анонсировала выход контентного дополнения 2.2, которое было обещано несколько месяцев назад. Обновление выйдет сегодня, 10 декабря.
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Дополнение будет представлено в подкасте #REDstream, в котором разработчики расскажут о все деталях.
Хотя в 2023 году студия CD Projekt RED неоднократно заявляла, что не будет работать над какими-либо дополнениями для Cyberpunk 2077.
«Присоединяйтесь к нам в новом эпизоде #REDstream, где мы подробно рассмотрим новые функции, которые будут добавлены в Cyberpunk 2077 в обновлении 2.2 Приготовьтесь, чумбы! Это будет круто!» — сообщили разработчики.