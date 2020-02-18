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Сегодня 15:33
Разработчик Fallout запустил распродажу собственных игр
Скидки до 70%
В сервисе цифровой дистрибуции GOG появилось новое, выгодное предложение. Так, Разработчик Fallout запустил на площадке распродажу собственных игр со скидками до 70%.
Так, в рамках распродажи можно всего за 129 рублей ухватить Fallout 3: Game of the Year Edition, которая в обычное время стоит порядка 429 рублей.
Не обошла стороной распродажа и Quake 4, который доступен всего за 129 рублей вместо прежних 429 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, которые доступны в рамках распродажи со скидкой, можно по ссылке.Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже через шесть дней.