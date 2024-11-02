Разработчик игр объяснил превосходство PS5 Pro над другими консолями одной «фичей»

По словам Смекталы, главным достижением Sony является ИИ-функция PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая ситуативно увеличивает исходное разрешение картинки, что даже важнее, чем повышение общей производительности. Смектала подчеркнул, что именно высокое разрешение кадра наиболее важно для игр, так как от этого зависит уровень погружения в геймплей.

PSSR анализирует изображение и на основе алгоритмов ИИ делает кадр более детализированным и насыщенным. Причём функция может увеличивать разрешение вплоть до 8K. По мнению разработчика, в будущем геймдизайнеры и разработчики смогут концентрироваться не на производительности, а на творчестве, чему и поспособствует PSSR.