Разработчик игр попытался уйти из России, но не может сотрудникам выплатить зарплату

Игровая студия намерена уйти из России, но не может этого сделать, потому что на счетах ООО «Гейм Инсайт» недостаточно средств. Всего долгов по зарплате накопилось порядка 70 млн рублей, а иски сотрудники начали подавать с 25 июля, так как с июня не получают деньги. Всего в судах общей юрисдикции Москвы зарегистрировано 75 дел.

Ликвидатор предприятия Павел Седов объяснил, что компанию не получится так просто ликвидировать, потому что юрлицо обязано иметь на счетах достаточное количество средств, чтобы рассчитаться с кредиторами и сотрудниками.

И если Game Insight в России признают банкротом, сотрудники могут ожидать расчётов по зарплате несколько лет.