Разработчик использовал искусственный интеллект для создания простенькой, но стильной 2D-игры

По словам девелопера, в общей сложности он потратил на проект 18 часов, 12 из которых ушло на создание модели персонажа. При этом разработчик подсчитал, что ИИ сэкономил ему около двух дней работы над персонажем и, возможно, ещё три дня над локацией.