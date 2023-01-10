Разработчик использовал искусственный интеллект для создания простенькой, но стильной 2D-игры

Разработчик использовал искусственный интеллект для создания простенькой, но стильной 2D-игрыИ получилось впечатляюще
Финский игровой разработчик Юсси-Петтери Кемппайнен поделился результатами своего свежего эксперимента.
Фото: TraffickingGame
В ходе него он использовал искусственный интеллект для создания концепции графического квеста в стиле киберпанк. Кемппайнен использовал ИИ для создания концепт-артов, в том числе для дальнейшего создания на их основе 3D-моделей персонажей.
По словам девелопера, в общей сложности он потратил на проект 18 часов, 12 из которых ушло на создание модели персонажа. При этом разработчик подсчитал, что ИИ сэкономил ему около двух дней работы над персонажем и, возможно, ещё три дня над локацией.
TraffickingGame
И хоть у данного проекта есть определённые неровности (например, текст на сгенерированных изображениях — это набор символов), в перспективе он показывает, насколько легче может стать разработка игр уже в ближайшем будущем.
TraffickingGame