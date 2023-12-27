Вы идете по тропинке в лесу, и в конце этой тропинки стоит домик. А в подвале этой хижины живет принцесса.

Вы должны убить ее. Если вы этого не сделаете, наступит конец света.

Она сделает все, что в ее силах, чтобы остановить вас. Она будет очаровывать, лгать, обещать вам все на свете. Вы не можете этого допустить. Не забывайте, судьба мира лежит на ваших плечах.

Ты же не собираешься ее слушать? Мы должны спасать принцесс, а не убивать их…