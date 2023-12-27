Разработчик хоррор-игры призвал фанатов пиратить ее, если у них нет денег

Разработчик хоррор-игры призвал фанатов пиратить ее, если у них нет денегИ не проходить ее на YouTube
Создатели инди-игры Slay the Princess в Twitter посоветовали геймерам бросить YouTube-прохождения и, внимание, спиратить их игру, если они не могут наскрести на нее денег.
«Если с деньгами туго — просто пообещайте купить ее позже, если она вам понравится» — гласит официальный твит. Это смелый шаг, который бросает вызов нормам разработки игр и ставит опыт игрока выше прибыли.
Конечно, если в вашем кошелке остались деньги, игру лучше купить, стоит она не слишко дорого, а отзывы в Steam, как и на Metacritic, восторженные. Да и стоит она сейчас 585 pублей по скидке.
Официальный синопсис игры гласит:
Вы идете по тропинке в лесу, и в конце этой тропинки стоит домик. А в подвале этой хижины живет принцесса.
Вы должны убить ее. Если вы этого не сделаете, наступит конец света.
Она сделает все, что в ее силах, чтобы остановить вас. Она будет очаровывать, лгать, обещать вам все на свете. Вы не можете этого допустить. Не забывайте, судьба мира лежит на ваших плечах.
Ты же не собираешься ее слушать? Мы должны спасать принцесс, а не убивать их…