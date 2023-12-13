Разработчик «Мира танков» запустит свой международный аналог магазина Steam

Платформа называется Base, и это «выделенный бренд, переданный в управление менеджменту». Известно, что площадка полностью принадлежит сотруднику Lesta Games Даниилу Волкову, а оператором сервиса выступает ООО «Диджитал Лайн».

Base займётся дистирбуцией игр на рынки Латинской Америки, СНГ и ещё на один «макрорегион», информация о котором не раскрывается. По информации «Ъ», до конца 2023 года на Base будут представлены несколько продуктов: одна китайская игра — SuperBall и российская многопользовательская Royal Quest. В 2024 году издатель намерен расширить количество разрабатываемых игр до «шести-десяти проектов, в первую очередь китайских и корейских».

В платформу Base компания вложит порядка $10-30 млн. «В горизонте пяти лет мы рассчитываем, что Base сможет зарабатывать до 20-30% от оборотов своей партнёрской структуры — Lesta Games»,— сообщил представитель сервиса.