Разработчик приключенческого хоррора Close to the sun запустил распродажу собственных игр со скидками до 90%

Так, со скидкой можно ухватить игру Close to the sun, которая представляет из себя приключенческий хоррор с мистическим сюжетом. Действия в тайтле происходят в 18796 году, а главной героиней является журналистка по имени Роуз Арчер, которая направилась на научный корабль “Гелиос” в поисках пропавшей сестры. Однако выяснилось, что корабль заброшен, а на входе ее журналистку встретило слово “Карантин”.

Распродажа затронула большое количество игр, а скидки в ней достигают 90%. К примеру, всего за 18 рублей можно ухватить игру Last Inua. Стоит отметить, что акция является временной и продлится она вплоть до 12 июня. Ознакомиться со всеми играми, представленными в распродаже, можно по этой ссылке.