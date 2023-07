Разработчик провальной The Lord of the Rings: Gollum полностью ушёл с рынка игр

По заявлениям разработчиков, они займутся издательской деятельностью — лицензировании, маркетинге и распространении игр. Причиной полного сворачивания работы в игровой индустрии стал провал The Lord of the Rings: Gollum и в прессе, и среди геймеров. Из-за этого компания уволила 25 из 90 сотрудников, заявленный проект — симулятор выживания Surviving Deponia — будет закончен сторонней студией AtomicTorch. Ещё один проект It's Magic, также основанный на «Властелине колец», официально отменён.

«Игры больше не будут разрабатываться внутри компании в Гамбурге. Это трудный поворотный момент для нас, но также и новое начало в долгой истории Daedalic Entertainment», — сказано в сообщении студии.