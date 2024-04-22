Разработчик рассказал о работе над неанонсированным ремейком легендарной TES IV: Oblivion

Подробности раскрыл технический арт-директор Virtuos, Алексей Моськовченко. Согласно его профилю на LinkedIn, студия трудится над неанонсированным ремейком крупного проекта для PS5, Xbox Series X/S и ПК, использующим движок Unreal Engine 5.

Официальное название игры не упоминается, однако утекшая информация и слухи указывают на то, что речь идет о The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda.

Бывший сотрудник Virtuos, чья личность подтверждена модераторами Reddit, заявил: проект под кодовым названием «Altar» – это ремастер или даже ремейк Oblivion. По его словам, в студии еще идут дискуссии о масштабе работ.

Утверждается, что игра разрабатывается на основе парной системы. Это означает, что ремейк использует как проект на Unreal Engine 5, так и исходный движок Oblivion.

Например, графика отрисовывается в Unreal Engine 5, но большая часть геймплея и физики по-прежнему обрабатывается оригинальным Oblivion.

Заявлено, что релиз должен состояться в конце 2024 или начале 2025 — в зависимости от того, насколько масштабным получится обновление.