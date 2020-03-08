Разработчик рассказал о "реалистичном изображении" в играх для PlayStation 5

Так, по словам разработчика, плотность текслей грядущей приставки составит 4096 п/м, чего никогда ранее не было. Это, к слову, и позволит сделать изображение в играх для PlayStation 5 более “реалистичными”, а также более детализированными. ”Это один из самых важных достижений в визуальной способности, которого мы ждали”, - рассказал Лука Далко.

Кроме того, он также выразил восхищение еще одной характеристикой приставки, а именно трассировкой лучей в реальном времени, которой оснастят PlayStation 5. По его словам, это позволит компании LKA, которую он возглавляет, донести свое видение до геймеров. Напомним, что продажи грядущей приставки запланированы на конец текущего года.