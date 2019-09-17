Разработчик серии GTA выпустил конкурента Steam

Среди функций, доступных в Rockstar Games Launcher, можно отметить поддержку автоматического обновления игр, а также самые свежие новости от издателя. Естественно, в лаунчере также можно купить и игры, выпущенные Rockstar Games. В течение ограниченного времени те, кто установит новую программу компании, получит бесплатную копию Grand Theft Auto: San Andreas.
Стоит отметить, что выпуск фирменного лаунчера потенциально может означать скорый выход Red Dead Redemption 2 на ПК. Напомним, что на PlayStation 4 и Xbox One игра вышла 26 октября 2018 года.