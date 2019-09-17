Разработчик серии GTA выпустил конкурента Steam

Вслед за всеми крупными издателями, такими как Electronic Arts и Ubisoft, Rockstar Games, известная в первую очередь благодаря созданию игровой серии GTA, решила выпустить собственный лаунчер для Windows. Он соберет все ваши игры, разработанные Rockstar, в одном месте, включая те, что были куплены в других магазинах, таких как Steam.