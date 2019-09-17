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Сегодня 23:35

Разработчик серии GTA выпустил конкурента Steam

Возможно, это намек на скорый выход Red Dead Redemption 2 на ПК
Вслед за всеми крупными издателями, такими как Electronic Arts и Ubisoft, Rockstar Games, известная в первую очередь благодаря созданию игровой серии GTA, решила выпустить собственный лаунчер для Windows. Он соберет все ваши игры, разработанные Rockstar, в одном месте, включая те, что были куплены в других магазинах, таких как Steam.

Среди функций, доступных в Rockstar Games Launcher, можно отметить поддержку автоматического обновления игр, а также самые свежие новости от издателя. Естественно, в лаунчере также можно купить и игры, выпущенные Rockstar Games. В течение ограниченного времени те, кто установит новую программу компании, получит бесплатную копию Grand Theft Auto: San Andreas.

Стоит отметить, что выпуск фирменного лаунчера потенциально может означать скорый выход Red Dead Redemption 2 на ПК. Напомним, что на PlayStation 4 и Xbox One игра вышла 26 октября 2018 года.

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