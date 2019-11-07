Разработчик Steam готовит собственный сервис для облачных игр

Так, популярный интернет-инсайдер в игровой сфере опубликовал пост в своем Twitter-аккаунте, в котором рассказал, что Valve готовит свой ответ Google Stadia в лице Steam Cloud Gaming. Правда тут же возникает вопрос: а справится ли компания с подобным сервисом? Ведь в чем прелесть разработки Google — поисковый гигант сумел выстроить огромную сеть из дата-центров, благодаря чему пользователи по всему миру вероятнее всего не столкнутся с заметными задержками при игре через через сервис Google. У Valve, к сожалению, подобной инфраструктуры нет, в связи с чем их инициатива пока вызывает лишь скепсис.

С другой стороны, у создателей Half-Life нет другого выбора, кроме как создать свой сервис для онлайн-гейминга. В конечном итоге, учитывая, что на данное поле лезут все кому не попадя, будет очень странно, если один из столпов компьютерного сегмента видеоигр проигнорирует данную веху в мире игр.