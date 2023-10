Разработчик The Last of Us 2 упомянул о ремастере игры в своём резюме

Это второе упоминание обновлённой версии

Разработчик студии Naughty Dog Марк Паярилло выложил в своём аккаунте сервиса LinkedIn резюме о своём опыте и отметил, что работал над созданием ассетов окружающей среды и моделей оружия для ремастера игры The Last of Us 2.