Разработчик The Last of Us 2 упомянул о ремастере игры в своём резюме

Официального анонса ремастера от студии ещё не было. Известно, что игра может выйти на ПК и PS5, а оригинальная версия доступна пока только на PS4. Первая часть также доступна на ПК.

Это второе упоминание обновлённой The Last of Us 2, в первый раз о ремастере рассказал композитор игры Густаво Сантаолалья.