Разработчик The Last of Us признался о работе над новой игрой для PlayStation

Опубликовано 17 ноября 2024, 16:301 мин.
Разработчик The Last of Us признался о работе над новой игрой для PlayStationНазвание игры пока неизвестно
Знаменитый разработчик игр Нил Дракманн, креативный директор компании Naughty Dog, создавшей две части The Last of Us, рассказал, что уже четыре года работает над новым проектом. Об этом он рассказал в подкасте в совместном подкасте с создателем BioShock Кеном Левином.
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Эта игра — его персональный проект для PlayStation, однако название Дракманн не озвучил, так как не может раскрывать информацию до официального разрешения Sony или анонса. По словам Дракманна, Sony предоставила ему полную творческую свободу, а компания занимается разработкой продвижения.
Нил Дракманн известен участием в разработке следующих тайтлов: Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us, Uncharted 4: A Thief's End и The Last of Us Part II. В 2024 году разработчик получил награду «Легенда индустрии» на международной игровой премии New York Game Awards 2024.