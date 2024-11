Разработчик The Last of Us признался о работе над новой игрой для PlayStation

Эта игра — его персональный проект для PlayStation, однако название Дракманн не озвучил, так как не может раскрывать информацию до официального разрешения Sony или анонса. По словам Дракманна, Sony предоставила ему полную творческую свободу, а компания занимается разработкой продвижения.

Нил Дракманн известен участием в разработке следующих тайтлов: Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us, Uncharted 4: A Thief's End и The Last of Us Part II. В 2024 году разработчик получил награду «Легенда индустрии» на международной игровой премии New York Game Awards 2024.