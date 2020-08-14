Разработчик удаленной из магазинов приложений игры Fortnite подал в суд на Google и Apple

Согласно имеющимся данным, в своем иске Epic Games утверждает, что ограничения платежей Google в Play Store и Apple в AppStore являются ничем иным, как проявлением монопольного положения компании на рынке, что, в свою очередь, является нарушением как Закона Шермана, так и Закона Картрайта Калифорнии.

В свою очередь Google уже выступила с ответом по данному поводу: ”Для разработчиков игр, которые решили использовать Play Store, у нас есть последовательные политики, справедливые по отношению к разработчикам и обеспечивающие безопасность магазина для пользователей. Хотя Fortnite по-прежнему доступен для Android, мы больше не можем распространять его через Google Play, потому что приложения нарушает правила магазина. Однако мы рады возможности продолжить наши обсуждения с Epic и вернуть Fortnite в Google Play”.

Напомним, что ранее основатель Telegram Павел Дуров также высказывался о том, что монопольное положение и наличие комиссий со стороны Google и Apple негативно влияют на отрасль. В связи с этим он даже предложил Еврокомиссии рассмотреть возможности повлиять на сложившуюся ситуацию.