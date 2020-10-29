Разработчикам игры Cyberpunk 2077 угрожают смертью из-за очередного переноса игры

О том, что создателям игры угрожают физическим насилием, сообщил старший гейм-дизайнер CD Projekt RED Анджей Завадски. По его словам, подобные обращения “недопустимы и просто неправильны”. Стоит отметить, что конфликт усилился после того, как социальные сети проекта еще накануне переноса (если быть более точными, то за день очередного переноса) заявляли о том, что игра 100% выйдет в обозначенные ранее сроки.

Напомним, что некоторое время назад CD Projekt RED объявила о том, что Cyberpunk 2077 ушла на золото, то есть началась “печать” дисковых копий игры. Обычно это означает, что больше никаких переносов не будет и игра выйдет в срок. Но польские разработчики смогли нас удивить.