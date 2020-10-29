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Разработчикам игры Cyberpunk 2077 угрожают смертью из-за очередного переноса игры
Игру, напомним, перенесли в третий раз за год
На днях создатели ожидаемой игры Cyberpunk 2077 объявили об очередном переносе игры, на этот раз на 10 декабря 2020 года. Некоторых фанатов эта новость так сильно расстроила, что они начали угрожать смертью разработчикам игры.
О том, что создателям игры угрожают физическим насилием, сообщил старший гейм-дизайнер CD Projekt RED Анджей Завадски. По его словам, подобные обращения “недопустимы и просто неправильны”. Стоит отметить, что конфликт усилился после того, как социальные сети проекта еще накануне переноса (если быть более точными, то за день очередного переноса) заявляли о том, что игра 100% выйдет в обозначенные ранее сроки.
Напомним, что некоторое время назад CD Projekt RED объявила о том, что Cyberpunk 2077 ушла на золото, то есть началась “печать” дисковых копий игры. Обычно это означает, что больше никаких переносов не будет и игра выйдет в срок. Но польские разработчики смогли нас удивить.