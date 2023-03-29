Разработчики антипиратской защиты Denuvo высказались против эмуляции консольных игр для запуска на ПК

Эмуляторы — приложения, позволяющие переформатировать консольные игры для запуска на ПК. По словам авторов издания, эмуляторы зачастую используют пираты для теневой продажи игр. Самым опасным для рынка они считают эмулятор Yuzu для Nintendo Switch. Программа позволяет эмулировать и запускать на ПК даже только вышедшие игры.

Опасность для рынка, что неприятно и для Nintendo, заключается в том, что возможностью эмуляции пользуются многие геймеры, которые могли бы купить продукт у издателя.

По мнению разработчиков, в целом эмуляция игр всерьёз угрожает отрасли, снижает доходы разработчиков видеоигр и крупных издателей.