Разработчики Assassin’s Creed Shadows перенесли выход игры на 14 февраля 2025 года

Опубликовано 27 сентября 2024, 14:151 мин.
Разработчики Assassin’s Creed Shadows перенесли выход игры на 14 февраля 2025 годаНужно время для завершения проекта
Инсайдерский игровой портал Insider Gaming сообщил, что сбылись более ранние прогнозы известного эксперта Тома Хендерсона о том, что Ubisoft перенесёт выход игры Assassin’s Creed Shadows на следующий год.
© Ubisoft
На днях стало известно, что разработчики проекта отказались от планов выпустить игру 15 ноября 2024 года. Тайтл выйдет 14 февраля 2025 года.
По сообщениям источника, разработчикам необходимо время на доведение продукта до ума. А в качестве компенсации за ожидание Ubisoft сразу разместит игру в магазине Steam.
К тому же все, кто предзаказал Assassin’s Creed Shadows, получат потраченные деньги обратно.
Источник:Insider Gaming
Автор:Андрей Кадуков