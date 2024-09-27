Игры
Опубликовано 27 сентября 2024, 14:15
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Разработчики Assassin’s Creed Shadows перенесли выход игры на 14 февраля 2025 года

Нужно время для завершения проекта
Инсайдерский игровой портал Insider Gaming сообщил, что сбылись более ранние прогнозы известного эксперта Тома Хендерсона о том, что Ubisoft перенесёт выход игры Assassin’s Creed Shadows на следующий год.
Разработчики Assassin’s Creed Shadows перенесли выход игры на 14 февраля 2025 года

© Ubisoft

На днях стало известно, что разработчики проекта отказались от планов выпустить игру 15 ноября 2024 года. Тайтл выйдет 14 февраля 2025 года.

По сообщениям источника, разработчикам необходимо время на доведение продукта до ума. А в качестве компенсации за ожидание Ubisoft сразу разместит игру в магазине Steam.

К тому же все, кто предзаказал Assassin’s Creed Shadows, получат потраченные деньги обратно.