Разработчики Assassin’s Creed Shadows перенесли выход игры на 14 февраля 2025 года

На днях стало известно, что разработчики проекта отказались от планов выпустить игру 15 ноября 2024 года. Тайтл выйдет 14 февраля 2025 года.

По сообщениям источника, разработчикам необходимо время на доведение продукта до ума. А в качестве компенсации за ожидание Ubisoft сразу разместит игру в магазине Steam.

К тому же все, кто предзаказал Assassin’s Creed Shadows, получат потраченные деньги обратно.