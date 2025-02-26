Разработчики Call of Duty использовали ИИ для создания некоторых компонентов игры

Это заявление было сделано после того, как игроки и СМИ заметили на платных загрузочных экранах игры артефакты, характерные для работы ИИ, — лишние пальцы и неразборчивый текст. Ранее уже были сообщения об использовании Activision искусственного интеллекта для создания скинов в играх Call of Duty в середине 2024 года.

Компания Valve подверглась критике за то, что не маркировала игры в Steam, в которых используется генеративный ИИ, что является обязательным. Неясно, почему маркировка, указывающая на использование искусственного интеллекта, внезапно появилась на странице Black Ops 6 в Steam, но есть предположение, что это было сделано в ответ на жалобы игроков и может быть действием Valve.