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Разработчики Call of Duty ужесточат меры по борьбе с расизмом в своих шутерах
Вероятно, на фоне беспорядков в США
Разработчики популярной Call of Duty опубликовали на своей официальной странице в социальной сети Twitter новый пост, в котором сообщили о том, что ужесточат меры по борьбе с расизмом в своих шутерах.
Напомним, что ранее компании Activision и Infinity Ward отложили новые сезоны Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile в связи с беспорядками в США. Сейчас же, разработчики приняли решение усилить противодействие расизму в своих военных шутерах.
Отмечается, что речь идет о дополнительном мониторинге и выявлению расистского контента, увеличение систем отчетности в игре, а также объема постоянных ограничений для борьбы с обычными преступниками. Кроме того, разработчики оснастят шутеры дополнительными фильтрами материалов, а также ужесточат ограничения на смену имени.