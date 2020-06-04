Разработчики Call of Duty ужесточат меры по борьбе с расизмом в своих шутерах

Напомним, что ранее компании Activision и Infinity Ward отложили новые сезоны Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile в связи с беспорядками в США. Сейчас же, разработчики приняли решение усилить противодействие расизму в своих военных шутерах.

Отмечается, что речь идет о дополнительном мониторинге и выявлению расистского контента, увеличение систем отчетности в игре, а также объема постоянных ограничений для борьбы с обычными преступниками. Кроме того, разработчики оснастят шутеры дополнительными фильтрами материалов, а также ужесточат ограничения на смену имени.