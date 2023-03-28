Разработчики Counter-Strike 2 разрушили популярный миф о том, как получить доступ к игре досрочно

Разработчики Counter-Strike 2 разрушили популярный миф о том, как получить доступ к игре досрочноХорошо, что внесли ясность
Ранее в марте компания Valve объявила о предстоящем запуске Counter-Strike 2 и начала закрытое бета-тестирование, предоставив доступ только избранной группе геймеров на основе определенных критериев.
Фото: Valve
К этим критериям, например, относятся состояние их Steam-аккаунта и время, проведённое на официальных серверах Valve. Последнее побудило множество игроков проводить часы за Counter-Strike: Global Offensive, чтобы увеличить свои шансы на получение приглашения в закрытую бета-версию CS2.
Однако Valve разъяснила в Twitter, что для получения приглашения на закрытую бету будет учитываться лишь время, проведённое в CS:GO до начала тестирования CS2.
Это означает, что постоянная игра или бездействие в старой версии не повысит шансы игрока на получение приглашения на бету Counter-Strike 2.
Напомним, что полноценный релиз новой части легендарного шутера запланирован на лето 2023 года.