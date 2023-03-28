Разработчики Counter-Strike 2 разрушили популярный миф о том, как получить доступ к игре досрочно

К этим критериям, например, относятся состояние их Steam-аккаунта и время, проведённое на официальных серверах Valve. Последнее побудило множество игроков проводить часы за Counter-Strike: Global Offensive, чтобы увеличить свои шансы на получение приглашения в закрытую бета-версию CS2.

Однако Valve разъяснила в Twitter, что для получения приглашения на закрытую бету будет учитываться лишь время, проведённое в CS:GO до начала тестирования CS2.