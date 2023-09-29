Разработчики Cyberpunk 2077 больше не будут выпускать обновления для игры

21:21, 29 сентября 2023
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Разработчики Cyberpunk 2077 больше не будут выпускать обновления для игрыТолько исправят мелкие ошибки
Геймдиректор игры Cyberpunk 2077 Гейб Аматанджело заявил, что студия CD Projekt RED больше не будет выпускать крупные обновления для продукта, такие как патч 2.0 и сюжетное обновление Phantom Liberty.
По словам Аматанджело, эти обновления были последними. Будут выпущены небольшие апдейты для исправления мелких ошибок, но на этом всё.
Разработчик также отметил, что студия намерена сосредоточится на новых проектах. На киках именно, Гейб Аматанджело не уточнил.