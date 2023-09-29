Разработчики Cyberpunk 2077 больше не будут выпускать обновления для игры

По словам Аматанджело, эти обновления были последними. Будут выпущены небольшие апдейты для исправления мелких ошибок, но на этом всё.

Разработчик также отметил, что студия намерена сосредоточится на новых проектах. На киках именно, Гейб Аматанджело не уточнил.