Разработчики Cyberpunk 2077 намекнули на вероятный выход новых обновлений

По словам геймдиректора, несмотря на то, что игра, по мнению критиков, на старте была проблемной, разработчикам всё же удалось вывести своё детище на серьёзный уровень с помощью регулярных обновлений и патчей с исправлениями.

Сюда стоит включить и последнее крупное бесплатное обновление 2.0, а также расширение Phantom Liberty. Считалось, что это последние новшества в игре. Но позже, в декабре 2023 года, разработчики выпустили обновление 2.1.

Это обновление добавило полностью работающую систему метро, новые транспортные средства, новые взаимодействия с выбранным романтическим партнёром, улучшения в трассировке лучей и многое другое. А в начале 2024 было выпущено обновление 2.11. Хотя это обновление не такое большое, как патч 2.1, оно исправило раздражающую анимацию финишёров, а также устранило другие проблемы.

В недавнем интервью Аматанджело намекнул, что, хотя CD Projekt RED и заявила, что закончила с обновлениями, но на деле в планах компании выпускать «незначительные» патчи, пока у разработчиков есть «пропускная способность» и работа над игрой не мешает другим делам.

«Да. Мы закончили. Вполне возможно, что появится ещё какая-нибудь мелочь, просто потому что, когда вы возитесь с вещами, иногда вы обнаруживаете что-то, что не представляет большого риска. Или это легко интегрировать. Или, знаете, у некоторых разработчиков есть определённая пропускная способность», — подчеркнул геймдиректор.