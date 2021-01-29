Разработчики Cyberpunk 2077 попросили не заниматься сексом с виртуальным Киану Ривзом в игре

Отметим, что с персонажем Джонни Сильверхендом, которому подарил свою внешность Киану Ривз, нельзя завести романтические отношения. Однако одна из модификаций позволяла игрокам обойти это ограничение довольно необычным путем. Так, геймеры начали менять модели проституток или секс-ботов на персонажа с внешностью Киану Ривза.

Эта поведение не понравилось CD Projekt RED, поэтому студия попросила убрать с сайта NexusMods соответствующую модификацию. Также разработчики отметили, что геймерам разрешается делать все что угодно с героями, которые были разработаны специально для игры.