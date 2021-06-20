Разработчики Cyberpunk 2077 убрали из игры пешеходов в версии для PS4

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Разработчики Cyberpunk 2077 убрали из игры пешеходов в версии для PS4Производительность стала выше
Патч 1.23 был призван исправить ситуацию с несметным количеством багов в версиях игры для старых консолей. Игра на PS4 стала работать лучше, но в виртуальном городе пропали почти все прохожие.
Пользователи сети уже успели протестировать последнее обновление для Cyberpunk 2077. В результате, на YouTube были загружены странные видео, в которых на улицах вымышленного города Найт-Сити почти не осталось "жизни".
Несмотря на то, что в CD Projekt Red все-таки постарались оптимизировать игру под PS4, в логе обновления нет ни единого упоминания этой консоли. Только общие фразы о том, что была "исправлена оптимизация использования" некоторых ресурсов.