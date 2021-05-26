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Разработчики Cyberpunk 2077 все еще не знают, когда игра появится в PS Store
Все зависит от Sony
В рамках разговора генерального директора CD Projekt Адама Кичинского с акционерами выяснилось, что в компании все еще не знают, когда нашумевшая Cyberpunk 2077 вновь появится в PS Store.
Представитель CD Projekt заверил, что на данный момент в компании проходит этап переговоров по возвращению Cyberpunk 2077 в PS Store, однако конечное решение зависит от Sony.
“К сожалению, у меня нет новой информации на этот счет. Мы все еще находимся в дискуссиях, и с каждым патчем игра становится лучше, и есть заметный прогресс. Но, как я уже сказал, решение остается за Sony”, — поделился глава CD Projekt.
Напомним, что Cyberpunk 2077 удалили из онлайн-магазина PlayStation из-за жалоб игроков еще в декабре прошлого года.