Разработчики Cyberpunk 2077 запустили розыгрыш видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 в стиле игры

Розыгрыш единственной копии видеокарты GeForce RTX 3080 в стиле Cyberpunk 2077 разработчики решили провести на базе китайской социальной платформы Bilibili. Отмечается, что саму карту нельзя назвать лимитированной серией NVIDIA. Скорее она представляет собой модифицированную профессионалом модель. Принять участие можно при условии наличия учетной записи в социальной сети Weibo по этой ссылке.

Напомним, что ранее NVIDIA представляла специальную модификацию GeForce RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077. Однако с тех мор усовершенствовалось как аппаратное обеспечение, так и, судя по всему, сам тайтл. RTX 3080, в свою очередь, имеет ядра трассировки лучей второго поколения.