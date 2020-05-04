Разработчики долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2 успевают выпустить игру в срок

Судя по его словам, несмотря на пандемию коронавируса, его команда, а также многие другие представители отрасли сумели не только сохранить прежние темпы разработки, но порой даже ускорить сам процесс: ”Абсолютно все игровые компании оказались в одинаково неожиданной ситуации. Кто-то по совокупности причин справляется легче, кто-то — сложнее. Если говорить конкретно про S.T.A.L.K.E.R. 2, то процессы идут по планам, в некоторых аспектах — чуть быстрее”, — поделился своими иыслями PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Также он рассказал, что в связи с тем, что многие люди вынуждены сидеть дома, студия заметила повышенный спрос на свои продукты. Правда, представитель компании все же отметил, что пока рано говорить о каких-либо долгосрочных изменениях — для подобных прогнозов необходимо дождаться окончания эпидемии и карантина.

Напомним, что у S.T.A.L.K.E.R. 2, выход которой ожидают чуть ли не с выхода первой части серии, все еще нет официальной даты релиза.