Разработчики DOOM: The Dark Ages поделились новыми подробностями об игре

Впервые рей-трейсинг будет влиять не только на визуальные эффекты, но и на сам игровой процесс.

Например, с его помощью улучшится система попаданий: игра сможет точно определить, в какой материал попала пуля — металл, кожу или мех. Это сделает геймплей более реалистичным и насыщенным.

DOOM: The Dark Ages поддерживает DLSS 4 и режим Path Tracing, предлагая полностью трассированные изображения и свет.

Игра уже оптимизирована для работы на новых видеокартах серии NVIDIA RTX 50XX, таких как RTX 5090, обеспечивая невероятную производительность и визуальную глубину.

На презентации NVIDIA в рамках CES 2025 представители Bethesda и id Software подчеркнули, что игра также использует трассировку для создания сложных уровней и текстур.

Релиз DOOM: The Dark Ages ожидается в этом году. Проект уже стал одной из самых ожидаемых игр 2025 года.