Разработчики FIFA 23 угадали победителя Чемпионата мира 2022 за месяц до финала при помощи симуляции

Разработчики FIFA 23 угадали победителя Чемпионата мира 2022 за месяц до финала при помощи симуляцииУдивительно точный прогноз
Ещё в ноябре разработчики из EA Sports провели серию симулятивных матчей в FIFA 23 с целью выяснить, кто победит на проходившем Чемпионате мира по футболу в Катаре.
Фото: Чемпионат
Тогда игровая студия назвала в качестве команды, занявшей первое место, сборную Аргентины. И вот, вчера, 18 декабря, состоялся финал Чемпионата. На поле сошлись сборные Франции и Аргентины, в результате чего последние взяли первое место и кубок победителя.
Таким образом, Electronic Arts уже в четвёртый раз подряд угадала победителя футбольных соревнований. Так, в 2018 году компания предсказала победу Франции на Чемпионате мира по футболу, в 2014-м — триумф сборной Германии, а в 2010-м — Испании.
Electronic Arts
Напомним, что FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Google Stadia и Nintendo Switch. Это последняя игра в рамках партнёрства Electronic Arts с FIFA — следующая игра серии получит новое название.