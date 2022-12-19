Разработчики FIFA 23 угадали победителя Чемпионата мира 2022 за месяц до финала при помощи симуляции

Тогда игровая студия назвала в качестве команды, занявшей первое место, сборную Аргентины. И вот, вчера, 18 декабря, состоялся финал Чемпионата. На поле сошлись сборные Франции и Аргентины, в результате чего последние взяли первое место и кубок победителя.

Таким образом, Electronic Arts уже в четвёртый раз подряд угадала победителя футбольных соревнований. Так, в 2018 году компания предсказала победу Франции на Чемпионате мира по футболу, в 2014-м — триумф сборной Германии, а в 2010-м — Испании.