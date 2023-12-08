Разработчики God of War Ragnarok придумали для игры бесплатное обновление Valhalla

19:37, 08 декабря 2023
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Разработчики God of War Ragnarok придумали для игры бесплатное обновление ValhallaИгроков ждёт много интересного
Студия Santa Monica, разработчик игры God of War Ragnarok, быстро ставшей культовой, на церемонии The Game Awards 2023 объявила о релизе бесплатного сюжетного дополнения Valhalla.
За счёт Valhalla будет развита канва сюжета, главные герои — Кратос и Мимир. Судя по всему, геймплей будет развёрнут в мифологической скандинавской Вальхалле.
В игре разработчики реализуют роглайк-режим, когда геймер должен пройти все арены с противником и ни разу не погибнуть. Иначе герой снова попадает на точку старта.
Релиз DLC состоится 12 декабря, дополнение бесплатное, но для его запуска необходимо иметь копию God of War Ragnarok.
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