Разработчики God of War Ragnarok придумали для игры бесплатное обновление Valhalla

За счёт Valhalla будет развита канва сюжета, главные герои — Кратос и Мимир. Судя по всему, геймплей будет развёрнут в мифологической скандинавской Вальхалле.

В игре разработчики реализуют роглайк-режим, когда геймер должен пройти все арены с противником и ни разу не погибнуть. Иначе герой снова попадает на точку старта.

Релиз DLC состоится 12 декабря, дополнение бесплатное, но для его запуска необходимо иметь копию God of War Ragnarok.