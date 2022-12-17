Разработчики гоночной аркады Need for Speed Unbound заявили о выпуске множества бесплатных расширений для игры

20:39, 17 декабря 2022
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Разработчики гоночной аркады Need for Speed Unbound заявили о выпуске множества бесплатных расширений для игрыСкорее всего, с 2023 года
Разработчики игры Need for Speed Unbound, которая вышла всего две недели назад, объявили о том, что выпустят для гоночной аркады много бесплатных расширений.
Фото: Motor1.com
Отмечается, что появится много бесплатного контента. Заявлены новые функции, гоночные режимы, новые модели автомобилей и некоторые косметические улучшения.
Но когда выйдет первый патч, неизвестно. Скорее всего, не ранее 2023 года.
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги:
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