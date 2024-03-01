Разработчики GTA 6 массово пожаловались на принудительное возвращение в офис из-за полировки игры

Это решение вызвало бурю негодования среди членов профсоюза игровых работников IWGB, в который входит часть команды Rockstar.

Многие девелоперы уже привыкли к удаленному режиму работы и не хотят менять свой уклад жизни. Кто-то заботится о больных родственниках, другие сами имеют проблемы со здоровьем, а третьи переехали в более удобные места, далеко от офиса Rockstar.

Теперь же им всем придется кардинально менять свою жизнь в худшую сторону. Руководство дало на сборы всего шесть недель, после чего отключит технологии удаленной разработки GTA 6. Члены команды опасаются, что за отказ от возвращения в офис их могут уволить.

Стоит отметить, что GTA 6 должна выйти в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Остается надеяться, что Rockstar Games прислушается к своим сотрудникам и найдет решение, которое устроит всех.