Разработчики GTA могут перевыпустить свою популярную игру с улучшенной графикой

Нашли упоминание игры энтузиасты, причем довольно тривиальным способом, передает Comic Book. Они просто написали в Google “Red Dead Redemption Remastered", после чего их перекинуло на страницу игры на онлайн-площадке Amazon. Судя по информации ресурса, игра поступит в продажу уже совсем скоро — 10 декабря 2020 года по цене 49.94 доллара.

Что интересно, именно в этот день планируется проведение онлайн-церемонии награждения The Game Awards 2020. Вполне возможно, что релиз Red Dead Redemption Remastered — это подготовленный для всех нас сюрприз, который был раскрыт раньше времени.