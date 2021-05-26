Разработчики GTA выпустили собственный музыкальный лейбл

Известно, что игровые студии часто сталкиваются с проблемами из-за лицензионных сроков на использования треков. В то же время, создание собственного музыкального лейбла сможет избавить Rockstar Games от них. Таким образом, CircoLoco Records поощрит исполнителей, а также позволит разработчикам иметь бессрочные права на использование собственных треков.

Первый трек CircoLoco Records назвали Lumartes и создал его американский диджей Сет Трокслер (Seth Troxler). Композиция отлично впишется в атмосферу ночных заведений в GTA Online. Сообщается, что следующие треки будут выходить каждую пятницу вплоть до релиза цифрового альбома, запланированного на 9 июля.