Разработчики Hogwarts Legacy смогли до конца 2023 года продать 22 млн копий игры

16:35, 09 января 2024
1 мин.
Разработчики Hogwarts Legacy смогли до конца 2023 года продать 22 млн копий игрыОб этом сообщил издатель
Издатель игры Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games, отчиталась о результатах на конец 2023 года.
© Warner Bros. Games
Как сообщил президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад, игра была продана а количестве 22 млн копий. Hogwarts Legacy — ролевая онлайн-игра с большим и сложным открытым миром от студии Avalanche Software.
Тайтл вышел 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, чуть позже появилась версия и для приставок прошлого поколения.
Новости партнеров
Новости партнеров