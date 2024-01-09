Разработчики Hogwarts Legacy смогли до конца 2023 года продать 22 млн копий игры

Как сообщил президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад, игра была продана а количестве 22 млн копий. Hogwarts Legacy — ролевая онлайн-игра с большим и сложным открытым миром от студии Avalanche Software.

Тайтл вышел 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, чуть позже появилась версия и для приставок прошлого поколения.