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Игры
16:35, 09 января 2024
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Разработчики Hogwarts Legacy смогли до конца 2023 года продать 22 млн копий игры

Об этом сообщил издатель

Издатель игры Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games, отчиталась о результатах на конец 2023 года.

Разработчики Hogwarts Legacy смогли до конца 2023 года продать 22 млн копий игры

© Warner Bros. Games

Как сообщил президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад, игра была продана а количестве 22 млн копий. Hogwarts Legacy — ролевая онлайн-игра с большим и сложным открытым миром от студии Avalanche Software.

Тайтл вышел 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, чуть позже появилась версия и для приставок прошлого поколения.

Источник:Variety
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#разработка
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