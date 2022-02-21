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Разработчики Horizon Forbidden West назвали быстрый SSD PlayStation 5 «проблемой»С которой им всё же удалось справиться
Одной из отличительных особенностей игровых консолей нового поколения, помимо трассировки лучей, является быстрый SSD-накопитель. И это, как оказалось, может быть не только благом, но и проблемой.
Так, руководивший разработкой PlayStation-эксклюзива Horizon Forbidden West Матийс де Йонг заявил, что за счёт встроенного SSD, PlayStation 5 загружает уровни гораздо быстрее PlayStation 4. На это у консоли уходит порядка 3-4 секунд.
Но из-за этого игроки физически не успевают прочитать межуровневые советы и дополнительную информацию о сюжете игры. В итоге разработчикам пришлось пойти на хитрость и насильно оставлять игрока в меню загрузки до момента, пока он не нажмёт на кнопку пропуска.
При этом создатель Horizon Forbidden West отметил, что команда таким образом не то чтобы замедлила загрузку игры — если игрок не хочет читать подсказки, то он может сразу перейти к геймплею, нажав на кнопку Х.
Источник: ITHome