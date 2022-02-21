Разработчики Horizon Forbidden West назвали быстрый SSD PlayStation 5 «проблемой»

Так, руководивший разработкой PlayStation-эксклюзива Horizon Forbidden West Матийс де Йонг заявил, что за счёт встроенного SSD, PlayStation 5 загружает уровни гораздо быстрее PlayStation 4. На это у консоли уходит порядка 3-4 секунд.

Но из-за этого игроки физически не успевают прочитать межуровневые советы и дополнительную информацию о сюжете игры. В итоге разработчикам пришлось пойти на хитрость и насильно оставлять игрока в меню загрузки до момента, пока он не нажмёт на кнопку пропуска.

При этом создатель Horizon Forbidden West отметил, что команда таким образом не то чтобы замедлила загрузку игры — если игрок не хочет читать подсказки, то он может сразу перейти к геймплею, нажав на кнопку Х.