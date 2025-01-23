Разработчики игр начали негативно относиться к ИИ

Отношение к ИИ ухудшилось с момента последнего большого опроса в 2023 году. Так, 52% опрошенных разработчиков в 2024 году работали в студиях, где для производства используется генеративный ИИ. Порядка половины из них отметили, что обеспокоены негативным влиянием, которое ИИ оказывают на игровую отрасль, и в целом разочарованы этими технологиями.

Ещё около 30% респондентов считают, что ИИ не нужен в разработке игр, так как технология влияет только негативно. Для сравнения, в 2023 году только 18% опрошенных ответили так же на этот вопрос. Среди геймдизайнеров сейчас только 13% согласились, что ИИ помогает создавать игры, а не генерирует дополнительные проблемы.

На вопрос, в каких областях при создании игр стоит использовать ИИ и это даст необходимый эффект, практически все респонденты ответили «никакой».