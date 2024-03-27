Разработчики игр называют грядущую PlayStation 5 Pro «бессмысленной»

Разработчики считают появление такой модели преждевременным и бессмысленным на данном этапе.

По их мнению, возможности базовой PlayStation 5 пока далеко не исчерпаны, и создавать более мощную ревизию сейчас нецелесообразно.

Вряд ли PS5 Pro окажет заметное влияние на рынок – большинство владельцев текущей модели попросту проигнорируют ее в пользу ожидания следующего поколения.

Впрочем, у определенной части аудитории новая консоль может вызвать интерес благодаря обещанному приросту производительности.

Ожидается, что за счет модернизированного GPU, а также применения ускоренного рендеринга PSSR, она обеспечит более высокие FPS в играх. Правда потенциала для рейтрейсинга в 8K у PS5 Pro все же не будет.