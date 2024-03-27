Опубликовано 27 марта 2024, 12:40
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Разработчики игр называют грядущую PlayStation 5 Pro «бессмысленной»И вполне оправданно
По сведениям инсайдера Кристофера Дринга из GamesIndustry.biz, некоторые игровые студии скептически относятся к идее выпуска промежуточной консоли PlayStation 5 Pro.
Разработчики считают появление такой модели преждевременным и бессмысленным на данном этапе.
По их мнению, возможности базовой PlayStation 5 пока далеко не исчерпаны, и создавать более мощную ревизию сейчас нецелесообразно.
Вряд ли PS5 Pro окажет заметное влияние на рынок – большинство владельцев текущей модели попросту проигнорируют ее в пользу ожидания следующего поколения.
Впрочем, у определенной части аудитории новая консоль может вызвать интерес благодаря обещанному приросту производительности.
Ожидается, что за счет модернизированного GPU, а также применения ускоренного рендеринга PSSR, она обеспечит более высокие FPS в играх. Правда потенциала для рейтрейсинга в 8K у PS5 Pro все же не будет.