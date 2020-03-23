Разработчики игр попросили не обращать внимание на "бумажное" преимущество нового Xbox над PS5

Так, редактор известного игрового издания Kotaku Джейсон Шрайер опубликовал данные, полученные сразу от трех разработчиков игр для PlayStation 5. Все трое порекомендовали не обращать внимание на сухие цифры характеристик, добавив при этом, что на деле PlayStation 5 заметно мощнее, чем новый Xbox от Microsoft. По словам игроделов, сразу же после выхода консолей, а также появления первых эксклюзивов для каждой, станет ясно, что “бумажное преимущество” Xbox Series X ничего общего с реальностью не имеет.

Напомним, что до сих пор нет никакой точной информации о том, когда же стоит ждать появления новых консолей на рынке. Изначально шла речь о рождественских праздниках текущего года, но, учитывая пандемию коронавируса, вполне вероятно, что запуск игровых приставок будет перенесен на первую половину следующего года.