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Разработчики игр попросили не обращать внимание на "бумажное" преимущество нового Xbox над PS5

Также они попросили “просто дождаться релиза”
Буквально в конце прошлой недели Sony провела онлайн-презентацию, на которой рассказала новые подробности о своей грядущей консоли — PlayStation 5. По ее итогам интернет разразился огромным количеством шуток на тему того, что японцы заочно проиграли консольную гонку в новом поколении. Но разработчики игр попросили общественность не торопиться с выводами и не обращать внимание на “бумажное” преимущество Xbox Series X на PS5.

Так, редактор известного игрового издания Kotaku Джейсон Шрайер опубликовал данные, полученные сразу от трех разработчиков игр для PlayStation 5. Все трое порекомендовали не обращать внимание на сухие цифры характеристик, добавив при этом, что на деле PlayStation 5 заметно мощнее, чем новый Xbox от Microsoft. По словам игроделов, сразу же после выхода консолей, а также появления первых эксклюзивов для каждой, станет ясно, что “бумажное преимущество” Xbox Series X ничего общего с реальностью не имеет.

Напомним, что до сих пор нет никакой точной информации о том, когда же стоит ждать появления новых консолей на рынке. Изначально шла речь о рождественских праздниках текущего года, но, учитывая пандемию коронавируса, вполне вероятно, что запуск игровых приставок будет перенесен на первую половину следующего года.