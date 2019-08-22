Разработчики игр рассекретили внешность ранней версии Sony PlayStation 5

Речь идет о запатентованном устройстве Sony, внимание на которое мировые СМИ обратили еще 20 августа. Самое интересное в новом патенте — дизайн устройства. Так, в его верхней части находится V-образное углубление с вентиляционной “решеткой”. Именно то, что это запатентованное устройство находится на руках у Codemasters и подтвердил старший художник студии