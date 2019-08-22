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Игры
Сегодня 10:27

Разработчики игр рассекретили внешность ранней версии Sony PlayStation 5

Правда, оригинальный твит уже удален
Старший художник в игровой студии Codemasters Мэттью Скотт в своем аккаунте в Twitter отметил, что на руках у компании имеется несколько экземпляров тестовых версий Sony PlayStation 5. Правда, сейчас пост уже удален.

Речь идет о запатентованном устройстве Sony, внимание на которое мировые СМИ обратили еще 20 августа. Самое интересное в новом патенте — дизайн устройства. Так, в его верхней части находится V-образное углубление с вентиляционной “решеткой”. Именно то, что это запатентованное устройство находится на руках у Codemasters и подтвердил старший художник студии

Стоит отметить, что говорить о дизайне самой будущей консоли пока рано — практически никогда финальный внешний вид консоли не совпадает с тем, как выглядел девкит.

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