Разработчики игр-сервисов откажутся от PS4 из-за растущих технических ограничений

По мнению обозревателя этого портала Роба Фэйи, это может коснуться и других старых приставок, включая Xbox от Microsoft.

Основные причины такого решения в том, что старые консоли уже не могут работать так же хорошо, как новые, как та же PlayStation 5. Всё больше людей покупают PS5 и Xbox Series X/S, и разработчики хотят тратить больше времени и денег на создание игр для этих новых приставок.

Например, один из крупных геймразработчиков, Hoyoverse, в 2026 году прекратит поддержку PS4 в «живом» сервисе Genshin Impact. Это решение, как и у других разработчиков популярных онлайн-игр, связано с техническими проблемами, такими как ограниченные возможности PS4 для работы с большим игровым миром: жёсткий диск консоли не справляется с такой игрой, поэтому выигрывают современные платформы с SSD.

Источник отмечает, что в экспертном сообществе сложилось ясное представление, зачем Sony предъявляет к сервисным играм всё более высокие требования: если разработчики перестанут поддерживать PlayStation 4, больше людей перейдёт на новые приставки. И это может помочь продать больше PS5.