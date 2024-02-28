Разработчики игр «жёстко» разочаровались в игровом сервисе Apple Arcade

Разработчики недовольны нынешней политикой Apple, так как раньше, когда сервис только стартовал, специалисты получали хорошие деньги за выпуск игр для iPhone и других гаджетов Apple. Теперь же у Apple Arcade запрос преимущественно на семейные игры, которые могут запускать несколько игроков одновременно.

Один из опрошенных порталом Mobilegamer разработчик сказал, что от Apple Arcade «веет смертью» и сервис рискует вскоре закрыться.

Но такая критическая позиция не всегда находит отклик у коллег. Немало геймдизайнеров и кодеров, наоборот, рады существованию Apple Arcade. Хотя, по их словам, работать с Apple тяжело в силу непредсказуемости модераторов.