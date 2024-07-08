Разработчики игры Atomic Heart показали новое дополнение о подводной лаборатории

На одном из артов изображена затопленная локация, видны строения на дне. На втором изображении некое фантастическое существо, похожее на кита.

Никаких подробностей от разработчиков нет. Команда игры пообещала раскрыть детали, включая дату релиза DLC, как только будет готова. Также разработчики предложили подписчикам угадать, кого ещё они смогут встретить под водой.