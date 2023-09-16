Разработчики игры Payday 3 сами отключили антипиратскую защиту накануне премьеры

17:34, 16 сентября 2023
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Разработчики игры Payday 3 сами отключили антипиратскую защиту накануне премьерыВозможно, ради пиара
За шесть 6 дней до премьеры разработчики шведской студии Starbreeze Studios удалили из своего продукта, многопользовательского шутера Payday 3, антипиратскую защиту Denuvo.
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Причины такого решения остаются неясными, но, судя по всему, геймеры будут разработчикам благодарны, так как игры с включённой Denuvo работают хуже.
Премьера Payday 3 должна состояться 21 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Но на протяжении всего игрового процесса должен быть стабильный Интернет.