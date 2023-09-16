Разработчики игры Payday 3 сами отключили антипиратскую защиту накануне премьеры

Причины такого решения остаются неясными, но, судя по всему, геймеры будут разработчикам благодарны, так как игры с включённой Denuvo работают хуже.

Премьера Payday 3 должна состояться 21 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Но на протяжении всего игрового процесса должен быть стабильный Интернет.